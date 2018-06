Temptation Island 2018: svelata la seconda coppia

Dopo Ida e Riccardo, Temptation Island ufficializza anche la seconda coppia di questa edizione 2018, ormai alle porte, che presto si dovrà dividere per partecipare al reality Mediaset condotto da Filippo Bisciglia.

Si tratta di Lara e Michael. Lei bionda, lui moro. Molto innamorati l’uno dell’altra. Entrambi con le idee ben chiare su cosa vogliono da questa esperienza televisiva.

Come per Ida e Riccardo, sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island è stato pubblicato un video di presentazione della coppia, in cui i due giovani, si sono potuti far conoscere dal pubblico, se pur in pochissimi minuti.

“Questa è la prova del nove, voglio veramente arrivare a una risposta finale, qualunque essa sia e prendere una decisione. Io amo molto Michael, però, voglio capire se è la persona che fa davvero per me”, ha detto Lara che sembra avere una grinta da vendere. “Ho bisogno di partecipare a Temptation Island perché sarebbe bello scoprire che lei mi manca davvero”, ha invece aggiunto Michael.

Siamo così a due coppie, attendiamo che su Instagram vengano svelate anche le altre coppie di Temptation Island 2018.