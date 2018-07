Temptation, Michael furioso spacca un tablet: punito dalla redazione?

(Sopra, il video dell'ira di Michale Di Giorgio a Temptation Island)

L’ira ha avuto il volto e la forza di Michael De Giorgio nel corso della terza puntata di Temptation Island.

Davanti alle immagini che mostravano la fidanzata Lara in atteggiamenti troppo intimi con il tentatore Giuseppe, il ragazzo non ha saputo trattenere la rabbia e ha sferrato un pugno violentissimo contro il tablet fornito dalla redazione per visionare i girati.

Dopo aver gettato il monitor sulla sabbia con lo schermo ridotto in frantumi, De Giorgio si è alzato per poi tornare a sedersi e continuare a vedere fino a che punto si fosse esposta Lara, salvo poi dirsi pentito per la piega presa dalla loro storia ben lontana dalla fine della loro crisi.

Michael spacca il tablet, il commento della ex tentatrice

L’ira di Michael e l’irrimediabile guasto causato al computer ha fatto molto parlare gli utenti che sui social si sono riversati per commentare l’accaduto.

Tra loro è spuntato anche il pensiero di un’ex tentatrice del programma, Antonella Fiordelisi, scritto in una Instagram Story. Il commento della schermitrice ha lasciato pensare alla possibilità che la redazione del programma abbia in qualche modo punito il ragazzo per il gesto così sconsiderato.

“E pensare che per un tuffo in acqua con il microfono la redazione voleva massacrarmi. In bocca al lupo Michael”, ha scritto la ragazza svelando un aneddoto inedito della sua passata esperienza televisiva.

Che Michael sia stato davvero punito dagli autori di Maria De Filippi per quanto successo durante il falò?

Di sicuro lo scatto di violenza del ragazzo è sembrato assolutamente involontario, conseguenza dell’atteggiamento di Lara che, pure lei, ha lasciato un segno nella puntata con la sua frase ormai cult “ti apro come una verza”.

(Di seguito il commento di Antonella Fiordelisi ripreso da Vicolo delle News)