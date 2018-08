Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano pronti per la partenza: il post dedicato ai fan

Temptation Island Vip, concorrenti

Temptation Island Vip, la versione “famosa” dell’isola delle tentazioni, inizia a prendere sempre più forma, anche perché – stando a comunicazioni ancora non ufficiali – la partenza dovrebbe essere per la fine di settembre o i primi giorni di ottobre. Sappiamo per certo che al timone ci sarà Simona Ventura, sappiamo che il format del reality sarà lo stesso della versione classica. Sappiamo anche che, questa volta, le coppie divise e messe alla prova dai tentatori, saranno già note al pubblico.

A svelare le prime 6 coppie certe in un video, non molti giorni fa, è stata la stessa Ventura: Valeria Marini e Patrick Baldassari, l'ex marito Stefano Bettarini con la nuova fidanzata Nicoletta Larini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Andrea Zenga (figlio di Walter) e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e la fidanzata Marcella e la coppia uscita da Uomini e Donne Nilufar Addati-Giordano Mazzocchi.

Temptation Island Vip: Nilufar e Giordano salutano i followers

Proprio questi ultimi sono stati a lungo tra i possibili concorrenti di Temptation Island, ora confermati, per la gioia di tutti i fan appassionati della loro love story. Proprio agli affettuosi followers è riferito un ultimo post pubblicato su Instagram dalla coppia, prima dell'inizio delle registrazioni:

"Noi vi salutiamo così. Ci vediamo tra un po', sempre così o forse un po' di più", ha scritto Nilufar su Instagram accanto alla foto di un romantico bacio di lei e il suo Giordano. La coppia, inseparabile dal momento della scelta arrivata lo scorso giugno, si dovrà dividere per la prima volta, proprio davanti alle telecamere di Temptation Island Vip.

Come se la caverà visto che tra i tentatori ci sarà anche l'ex corteggiatore della Addati Nicolò Ferrari?