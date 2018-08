Temptation Island, tutti i colpi di scena della puntata finale

Cala il sipario su ‘Temptation Island 2018’ che è stato determinante perché le coppie in gioco si rendessero davvero conto dell’amore che li teneva insieme.

Sentimento autentico per Ida e Riccardo (qui il video della pace) e Raffaela e Andrea, traballante fino alla rottura per gli altri che si sono detti (pare) definitivamente addio.

- Martina e Gianpaolo. Dopo averlo chiamato con il nome del tentatore Andrew, Martina ha seguito Gianpaolo che intanto, offeso e indignato, aveva lasciato il falò. Dopo la scoperta del bacio che la fidanzata ha dato ad Andrew, ecco il bigliettino che recita ‘Patata vuoi sposarmi?’, domanda che Gianpaolo sostiene di aver scritto prima di partire per Temptation Island. Martina, però, resta irremovibile e i due lasciano il gioco da ex. Niente da fare nemmeno per Andrew che la raggiunge con un mazzo di girasoli, ma viene respinto dalla ragazza che ha bisogno di tempo.

- Michael e Lara. E’ finita nel peggiore dei modi anche per la coppia più discussa dell’edizione del reality.

Nel falò finale lei ha sbugiardato lui a cui ha teso un tranello che ha smascherato la sua disonestà, motivo per cui i due hanno lasciato il programma da soli.

Un mese dopo, il colpo di scena: Michael ha affermato che vuole riconquistare la ex fidanzata che, in seguito, ha confermato i suoi tentativi. Ma ecco arrivare il video della tentatrice Rita che ha affermato che in queste settimane sia stata più volte contattata da lui. Per Lara è la conferma della decisione già presa: con Michael è un punto di non ritorno.

- Andrea e Raffaela. Per loro l’amore continua più forte di prim, con un anello che ha simboleggiato la rinascita della coppia.