Stefano Bettarini pronto per Temptation Island Vip: “Tornerò diverso”

Stefano Bettarini con la fidanzata a Temptation Island Vip

L’ex marito di Simona Ventura sarà tra i concorrenti di Temptation Island Vip con la sua fidanzata Nicoletta Larini. Potrebbero essere proprio loro la coppia rivelazione di questa prima edizione del reality delle tentazioni in versione vip.

Ad accendere il gossip sono più fattori: in primis il fatto che Simona Ventura dovrà tenere le redini di un programma che vede tra i protagonisti il suo ex con la nuova fiamma. Bisogna poi ricordare che l’ultima esperienza di Bettarini ad un reality (ci riferiamo al Gf Vip) non fu delle più lusinghiere per l’ex calciatore e dalla sua bocca uscirono dichiarazioni poco eleganti.

A questi particolari, che già terranno accesi i riflettori su Bettarini, si aggiungeranno le tentatrici che, sicuramente, gli daranno del filo da torcere.

Intanto, però, con un bel sorriso sulle labbra, il prossimo concorrente di Temptation Island Vip saluta i fan sui social network. L’ex calciatore ha pubblicato un selfie di lui e della sua Nicoletta in partenza: “L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso”, ha postato Bettarini. Quel “diverso” significherà nuovamente single? O più fedele che mai? Chissà…