Temptation, anticipazioni terza puntata: confronto diretto per Giada e Francesco; faccia a faccia di Ida e Riccardo

(Nel video in alto, le anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island)

Lunedì 23 luglio, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con Temptation Island. Per le coppie la vita nei villaggi continua tra vecchi dubbi e nuove consapevolezze. Troveranno le conferme che cercano sulla loro storia?

Confronto tra Ida e Riccardo



Mistero su cosa accadrà durante il faccia a faccia. A giudicare da alcune manovre "social", però, la coppia nata negli studi di Uomini e donne si sarebbe lasciata: i due, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram. E l'amore ai tempi dei social si misura anche da questi dettagli.

Giada chiede il confronto diretto con Francesco

Giada chiede il confronto diretto con Francesco. Lui fa la valigia ed accetta: "Oggi sono Francesco al cento per cento. E sono sicuro di fare la cosa giusta". "Si sente tanto forte ma è tanto debole e io lo so", replica lei mentre lo attende seduta sul tronco.

Crisi anche per Martina e Giampaolo. Lei si mostra insofferente rispetto alla vicinanza di lui per le ragazze single. Tra i due i problemi erano cominciati ancora prima di sbarcare sull'isola e ora diventano più grandi: lei si trova a un punto della sua vita in cui vorrebbe metter su famiglia, lui vuole "godersi i suoi vent'anni in spensieratezza".



Lara, compagna di Michael, è sempre più distratta e insicura della relazione. "Io voglio capire che emozioni voglio da una persona" dice, e si lascia andare a balli scatenati con i ragazzi single. Lui è sempre più teso: "Non credo questo sia l'atteggiamento giusto per farmi capire che tiene a me"

Maretta anche per Andrea e Raffaella. Lui, il "belloccio" del viallaggio, mostra atteggiamenti affettuosi nei confronti di una single. Lei prosegue con le sue copiose lacrime.