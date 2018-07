Temptation, anticipazioni puntata: il destino di Oronzo e Valentina e un confronto immediato

Grande attesa per la prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 16 luglio, in prima serata su Canale 5. Le emozioni delle coppie saranno di nuovo al centro dell'appuntamento con il reality show delle tentazioni.

Il destino di Oronzo e Valentina

Ad attirare la curiosità dei telespettatori, in particolare, il destino di Valentina e Oronzo. I due fidanzatini si sono lasciati già durante la prima puntata: è stata lei a chiudere, dopo aver visto il compagno lasciarsi andare ad apprezzamenti nei confronti delle ragazze single, un atteggiamento che aveva tenuto già in passato. Per la coppia di Brindisi, però, non è finita qui: pare infatti che nella prossima puntata lui chiederà un nuovo confronto, lei accetterà e - stando ad alcuni rumors circolati in rete - oggi sono tornati insieme.

Altra coppia, altro giro. Al centro dell'appuntamento in arrivo anche Ida e Riccardo. I due, uniti da quando si sono conosciuti al Trono Over di Uomini e donne, sono apparsi da subito in crisi. Lei si è detta interdetta del fatto che lui si mostri poco partecipe della sua vita familiare (ha un figlio, Samuele, nato da una precedente relazione, ndr), lui dal canto suo si è detto non ancora del tutto sicuro della love story. Ebbene è probabile che i due finiranno dritti dritti ad un confronto diretto. Stando a quanto anticipato da Filippo Bisciglia su 'Uomini e donne magazine', infatti, un'altra coppia si confronterà di fronte al falò. E tutti gli indizi portato agli ex di Uomini e donne.

Spazio poi all'arrivo di Gemma Galgani, che approderà nelle vesti di dama misterios per consolare l'amica Ida.

Mistero sul destino degli altri protagonisti. L'unica certezza è che, sin dalla prima puntata, i concorrenti sono apparsi già tutti piuttosto stanchi delle rispettive relazioni.