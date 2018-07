Temptation Island, doccia gelata per Lara: "Michael, ti apro come una verza"

(Nel video sopra la sfuriata di Lara dopo le parole di Michael)

A Temptation Island le coppie continuano a mettersi a dura prova. Tensioni, liti e scenate sono state protagoniste anche nella terza puntata, regalando pillole diventate già tormentoni sul web. Come la sfuriata di Lara, che dopo aver ascoltato in un video le pesanti critiche del fidanzato Michael ha tuonato: "Ti apro come una verza".

Alla ragazza non sono andati giù i commenti fatti davanti agli altri sulla sua dentatura, tantomeno le chiacchiere su questioni economiche. "A lei dà fastidio quando parlo di casa 'mia' - ha spiegato Michael agli altri fidanzati - ma la pago io, ci stavo prima io, non è casa nostra. Diventerà casa nostra quando lei ci metterà qualcosa di suo".

Un'uscita decisamente poco elegante che ha fatto saltare dalla sedia Lara: "Ma cos'hai al posto del cervello, un criceto? - si è sfogata con le altre - Continua a dirmi che devo cambiare, ma va***! Io a differenza sua non gli tiro me*** addosso. Lui non ha rispetto per nessuno, è egocentrico. Che continui a schifarmi, io mi faccio le mie cose qua". E si avvicina al single Giuseppe.