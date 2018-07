Temptation Island, Oronzo sbotta dopo le critiche: "Per adesso tutti muti"

Sono bastati un paio di giorni a far saltare la prima coppia di Temptation Island. Valentina ha mollato Oronzo dopo 10 anni, infastidita dall'atteggiamento del fidanzato nei confronti delle single del villaggio.

La ragazza in passato aveva già perdonato un tradimento e tante "marachelle" al 29enne pugliese, ma stavolta non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi e il pubblico è tutto dalla sua parte. Non solo. Anche tanti vip che seguono il programma hanno sparato a zero su Oronzo attraverso pungenti messaggi sui social, criticando il suo comportamento e le sue "minacce" come quel "mo ti faccio piangere" tuonato dopo aver visto Valentina essere gentile con uno dei tentatori.

Tutti contro Oronzo, dunque, che però non incassa. "La gente che crede di sapere tutto è proprio quella che non capisce mai un ca***" ha scritto sui social dopo la prima puntata del reality, poi rincara la dose: "Quando avrete la fortuna e il coraggio di partecipare a questo magnifico programma ne parliamo. Quindi per adesso muti, soprattutto queste parole sono per il mio paese". Insomma Oronzo lascia intendere che se ne vedranno ancora delle belle. Se questi sono i presupposti, non ci sono dubbi...