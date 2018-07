Temptation, scoppia la tensione dietro le quinte? Il messaggio spiazzante di Filippo Bisciglia

Che succede tra Filippo Bisciglia e Betty Soldati? Un messaggio pubblicato questa mattina dal conduttore di Temptation Island desta il sospetto che ci sia maretta in corso con l'addetta alla comunicazione dei prodotti Fascino.

Tutto è cominciato in mattinata, quanto la Soldati, come da abitudine, ha pubblicato sul suo profilo social gli ottimi dati di ascolto di Temptation. A corredo del post, una grande foto di Maria De Filippi, proprietaria della società di produzione televisiva ("E' la più amata dagli italiani. Temptation Island vola ancora più in alto") e hashtag vari (#bomba #successo #coppie #amorietradimenti #VivaMariacheognicattivodatoportavia #autrice #produttrice #intelligenzasuperiore). Niente di strano fino a questo punto: Elisabetta Soldati, infatti, celebra da sempre i successi di Queen Mary all'indomani delle prime serate. Se non fosse che, pochi minuti dopo, è arrivato un commento ambiguo di Bisciglia. I toni sono apparentemente stizziti: "Complimenti ancora una volta per i messaggi che pubblichi tutti i martedì mattina. Io ieri sera ero su Rai Uno protagonista di Tutto può succedere", ha scritto il presentatore romano, per poi taggare gli autori del programma e precisare: "A voi vi voglio bene. Grazie ragazzi".

Non è chiaro se il messaggio di Filippo sia da ricondurre ad uno scherzo o se ci sia davvero una tensione "intestina". Di primo acchitto sembra che il conduttore voglia criticare il mancato ringraziamento. D'altra parte, però, il suo nome appare tra i tag scritti da Betty insieme a quelli degli autori. Che sia stato aggiunto successivamente? Il post della Soldati appare "modificato"...