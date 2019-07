Alessia Marcuzzi conduce Temptation Island Vip

Sarà Alessia Marcuzzi a condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip ,il ‘reality dei sentimenti’ di Canale 5 che vede come protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo. A confermarlo è il settimanale 'Spy' che rivela anche l’inizio delle prossime registrazioni a fine agosto con la messa in onda prevista per settembre.

Alessia Marcuzzi, già padrona di casa dell’Isola dei Famosi, sostituirà quindi Simona Ventura, conduttrice della prima edizione del programma. I nomi circolati attorno alla conduzione di questa seconda edizione di Temptation Island Vip sono stati diversi, da quello di Filippo Bisciglia, conduttore della versione nip di Temptation Island a quello di Belen Rodriguez fino a quello di Ilary Blasi. Ora però la certezza che sarà la bionda romana a guidare la narrazione del racconto delle coppie.

Temptation Island Vip, le coppie che non faranno parte del cast

Al momento, però, tutto tace sulle coppie che si metteranno in gioco: il settimanale diretto da Massimo Borgnis promette un cast variegato con nomi a effetto, ben lontani da quelli mormorati nelle ultime settimane. In attesa dell’ufficializzazione del cast della seconda edizione del reality di coppia, si sono rincorse voci sui potenziali nomi di coloro che potrebbero mettere alla prova il loro amore. Tuttavia, Spy è certo che, contrariamente ai rumor circolati in questi giorni, non partiranno per Santa Margherita di Pula, dove si terranno le registrazioni: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli e Ambra.