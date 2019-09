La rivelazione bollente di Alessia Marcuzzi: "Ecco da quale attore mi farei tentare"

"Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare". Alessia Marcuzzi è un fiume in piena alla vigilia di Temptation Island Vip 2019, in onda a partire da lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5 [QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI]. E, intervistata dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', si lascia andare a tutta la sua emozione.

Il rapporto con i colleghi Simona Ventura e Filippo Bisciglia

Per lei si tratta di un vero e proprio debutto alla guida del reality show. A condurlo, prima di lei, Simona Ventura e Filippi Bisciglia (che però ha presentato la versione tradizionale, non quella 'vip'). "Io e Filippo - dice Alessia - Ci siamo mandati messaggini pieni di cuoricini, perché io lui ce l’ho nel cuore: era nel mio primo gruppo di ragazzi al Grande Fratello 6, il primo condotto da me, l’edizione vinta da Augusto De Megni".

Diverso il rapporto con Simona Ventura, dal momento che tra le due c'è tensione da tempo. "Se ci siamo sentite io e Simona Ventura? No, non è capitato. L’anno scorso è stata brava: è stata carina con Nicoletta, la compagna di Bettarini. Un’ulteriore conferma che la complicità tra donne è fondamentale".

"Ecco da quale attore mi farei tentare"

Poi un aneddoto bollente. Al giornalista che le chiede da chi si farebbe tentare, Alessia risponde: "Dall’attore hollywoodiano Bradley Cooper o da Chris Martin, il cantante dei Coldplay. Ma mio marito Paolo (Calabresi Marconi, imprenditore e produttore televisivo, ndr) lo sa già e mi direbbe: ‘Fai bene!’. Del resto lui si farebbe tentare dalla top model Alessandra Ambrosio o dalla bellissima Angelina Jolie".