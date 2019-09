Temptation Vip, Alessia Marcuzzi a poche ore dalla prima puntata: "Non giudico, può succedere a tutti"

Il countdown è finito. 'Temptation Island Vip' è pronto a partire lunedì 9 settembre, in prima serata su Canale 5, raccontanto il viaggio nei sentimenti di 6 coppie famose che hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione. Stando alle anticipazioni trapelate, qualcuno sarebbe già in crisi, lasciando immaginare che le prossime settimane nei due villaggi se ne vedranno delle belle.

A poche ore dalla partenza è Alessia Marcuzzi a commentare quello che sta per andare in onda, schierandosi dalla parte dei protagonisti. "Voglio dirvi che questo programma è incredibile, perché è proprio vero che ognuno di noi si immedesima in almeno una di queste storie d'amore - ha scritto su Instagram -. Io sono ancora qui e sto vivendo con loro tante emozioni, ascoltandoli, senza mai giudicare. Perché può succedere a tutti, perché la lontananza può essere tremenda, perché la gelosia ti rende vulnerabile, perché a volte la vita è frenetica e non ci si accorge delle esigenze dell'altro, perché non si ha mai tempo".

Sarà dunque un approccio "morbido" quello di Alessia Marcuzzi, curiosa ed entusiasta di iniziare la nuova avventura: "Non vedo l'ora di vedere questa prima puntata con voi".