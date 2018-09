VIDEO | Alessandra e Andrea sono una coppia di Temptation Island Vip

Andrea Zenga, figlio del più noto Walter, e la fidanzata Alessandra Sgolastra si metteranno alla prova in Temptation Island Vip. "Voglio dimostrare ad Alessandra che di me si può fidare e per farla sbloccare da questa gelosia che lei ha nei miei confronti", sono state le parole di Zenga. Due sono, invece, le paure di Alessandra: la sua gelosia e la paura che ad Andrea possa piacere questo mondo. "Vorrei restare con i piedi per terra", ha ammesso la ragazza.