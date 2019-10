Anna Pettinelli rompe il silenzio: "La verità sul mio rapporto con Stefano dopo Temptation"

Il loro farò di confronto, condito di frasi cult come "bella patata sono io", è stato senza dubbio uno dei più appassionanti di 'Temptation Island Vip'. Ma che fine hanno fatto Anna Pettinelli e Stefano Macchi dopo aver abbandonato l'isola delle tentazioni? A raccontarlo sono proprio i diretti interessati in un'ntervista rilasciata a 'Uomini e Donne Magazine', nel numero in edicola questa settimana.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi dopo Temptation Island Vip

Anzitutto, vogliamo rassicurare i fan della coppia: la conduttrice e il doppiatore stanno ancora insieme, proprio come insieme erano usciti dalla trasmissione al termine dell'accesissimo falò. Tra i due è scoppiata infatti di nuovo la passione.

"Non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato", ammette oggi Anna, che però non nasconde la sofferenza provata nei giorni di permanenza all'Is Molus Relais. "Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto", ribadisce.

Di altro avviso è, invece, Stefano. Il bel 44enne confida che sarebbe rimasto volentieri nel villaggio, poiché si è molto divertito. "E' stato come se fossi tornato al liceo con gli amici e l’amichetta (la tentatrice Cecilia Zagarrigo, ndr)", dice, per poi ammettere di non essersi accorto della sofferenza che stava arrecando alla compagna. "Non avevo idea che Anna avrebbe pensato ad altro, guardandomi". E così, appena tornati a casa, i due hanno recuperato il tempo perso: "Il rapporto è ripartito con profondità e passione", assicura.