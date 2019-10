Temptation Island Vip, tutte le anticipazioni del falò di Serena e Pago (VIDEO)

La "crisi del settimo anno" si è abbattuta ferocemente sulla coppia composta da Serena Enardu e Pago, protagonisti in queste settimane di 'Temptation Island Vip'. Se lui è innamoratissimo, lei è piuttosto titubante circa i suoi sentimenti. E così stasera, in prima serata su Canale 5, i due saranno protagonisti di un acceso falò di confronto.

Tutte le anticipazioni sul falò di Pago e Serena Ernadu

Che cosa accadrà nel dettaglio durante la discussione tra Serena e Pago non è ancora chiaro, ma ciò che sappiamo è che il cantante le verserà addosso tutta la sua rabbia per il comportamento tenuto in queste ore ll'Is Molus Relais. "Ho visto che ti piace un ragazzo", le grida in riferimento al tentatore Alessandro, "devi dirmi la verità, perché l'amore è verità". "Che cosa c'entra Alessandro adesso?", replica lei urlando. "Mi interessa, perché ho visto che a te lui piace...".

Il falò va avanti per alcuni interminabili minuti, fino a quando Pago non decide di darci un taglio e chiede alla compagna se è intenzionata a lasciare il villaggio in coppia o da single. "Vuoi uscire con me o no? - le chiede in definitiva - Hai fatto un percorso di 20 giorni, che cosa pensi di aver capito? Pensi che con me non si possa fare nulla? Devi dirmi tu quello che pensi". Serena, dal canto suo, è gelida: non risponde e tenta di resistere alla commozione.

Le anticipazioni diffuse dalla produzione terminano qui. Per scoprire come andrà a finire la storia d'amore tra i due è necessario seguire la finalissima del reality show in onda questa sera a partire dalle 21.25 su Canale 5.

Tutto sulla coppia Serena e Pago

Pacifico Settembre, in arte Pago, (48 anni) e’ un cantautore. Ha un bambino, avuto dal precedente matrimonio con Miriana Trevisan. Serena Enardu, (43anni) influencer e tronista storica di “Uomini e Donne”, anche lei ha un figlio di 14 anni avuto da una precedente relazione. Serena e Pago stanno insieme e convivono da quasi 7 anni. Se Pago non ha alcun dubbio sui sentimenti che prova per Serena e si dice di essere pazzamente innamorato di lei, Serena sceglie di partecipare a “Temptation Island Vip” per capire se dopo tanti anni i suoi sentimenti sono ancora autentici.