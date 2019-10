Temptation Island Vip, anticipazioni: Silvia bacia il single Valerio? La reazione di Gabriele

‘Temptation Island Vip’ segnerà un altro punto determinante per le tre coppie ancora “in viaggio nei loro sentimenti” nella quinta puntata in onda lunedì 7 ottobre. Serena e Pago, Alex e Delia, Silvia e Gabriele: chi di loro deciderà di uscire insieme dal programma che mette divergenze e gelosie e chi, al contrario, giurerà di comprendersi, iniziando un nuovo capitolo della loro relazione fuori dal villaggio?

Coloro che sembrano essere davanti a una situazione molto difficile sono Gabriele Pippo e Silvia Maturani, quest’ultima pericolosamente vicina alla possibilità di baciare il single Valerio, come anticipato dal video diffuso dal programma di Canale 5 sui profili social.

Temptation Island Vip, anticipazioni quinta puntata: Silvia bacia il single Valerio?

“Bacio sì o bacio no?”: questa la domanda curiosa che correda il video pubblicato su Instagram che mostra Gabriele assistere nel Pinnettu alle immagini che giungono dal villaggio delle fidanzate. Le ragazze e i tentatori stanno giocando a Obbligo o Verità ed è proprio durante questo gioco che potrebbe essere arrivato il bacio di Silvia e del tentatore Valerio. Il video non svela nulla di più, ma Gabriele, guardando incredulo il monitor, appare certo che la fidanzata cederà alla provocazione. Avrà ragione? E, nel caso, lo prenderà come un grave tradimento o arriverà a convincersi che sarà stato solo un gioco innocente? I telespettatori dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di scoprire come andrà a finire.

Delia e Alex

Anche per Alex arriveranno immagini che potrebbero farlo riflettere molto: la fidanzata Delia si tuffa in mare con il tentatore Riccardo, segno di una complicità crescente.

Pago e Serena

La crisi non si ferma, con lui che piange per la compagna sempre piu lontana e lei che continua ad essere attratta dal single Alessandro.