Temptation Vip, anticipazioni: le registrazioni sono cominciate e tre coppie sono già in crisi

Al via le registrazioni di Temptation Island Vip 2019. A pochi giorni dall'inizio delle riprese, cominciano già ad andare in crisi: si tratta di Elena Ernadu e Pago, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Damiano Er Faina e Sharon Macri. Lo raccontano i profili ufficiali della trasmissione di Canale 5, che andrà in onda tra le fine di settembre e l'inizio di ottobre (ma ancora non c'è una data ufficiale).



Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Sin dai primi giorni, comincia la maretta tra Nathalie Caldonazzo ed Andrea Ippoliti. Una sera, infatti, la showgirl si lascia andare ad un ballo insieme al tentatore Michele Loprieno, (conosciuto al pubblico perché già corteggiatore nel Trono Over). E Andrea non la prende bene: “Stasera se capiterà di ballare ballerò anche io. Se dovrò prendere in braccio una ragazza, lo farò. Lei non ti crei il problema, perché me lo devo creare io?”, sbotta. E così anche lui si apparta con una ragazza single, con cui nascono giochi di sguardi e tenerezze. Seduti in giardino, infatti, lei lo provoca mostrandogli dei suoi piercing: ne ha uno sulla lingua ed uno sulla pancia. [IN BASSO IL VIDEO]

Serena Enardu e Pago

Lontana dal compagno Pago, Serena trova subito complicità con il single Alessandro. Tra i due il feeling è molto forte e lei non nega di trovarlo affascinante, tanto da dargli voto "11" durante una sfilata in costume da bagno. "Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho", gli dice il giorno dopo, "E' difficile trovare compatibilità con qualcuno, anche solo per una chiacchierata. Con te sto bene". E lui è d'accordo: "Sto bene anche io". Così si concedono un bagno insieme in mare. [IN BASSO IL VIDEO]



Damiano Er Faina e Sharon Macri

Ma passiamo al concorrente più fumantino di questa edizione: Damiano Er Faina. L'ex netturbino romano ed influencer perde la pazienza sin dall'inizio. Il motivo? Un misterioso video in cui la sua ragazza, Sharon, si comporta in modo ambiguo. "C'è un limite, che ca**o fa?", urla, "Se va oltre quel limite, ha rotto il caz**". Non è ancora chiaro che cosa abbia combinato Sharon, lo scopriremo solo con la prima puntata della trasmissione... [IN BASSO IL VIDEO]