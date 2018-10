Temptation, anticipazioni terza puntata: il video su Valeria lascia Patrick senza parole

Tra poche ore la terza puntata di Temptation Island Vip aggiungerà un tassello importante alla costruzione definitiva dei rapporti di coppia ancora in fase di definizione.

Se Stefano Bettarini e Nicoletta Larini hanno lasciato il programma insieme nella scorsa puntata, l’esito altrettanto positivo per Valeria Marini e Patrick Baldassarri potrebbe non essere così scontato, visto l’atteggiamento di lei che si è mostrata sempre più rapita dal tentatore Ivan Gonzales.

Temptation Island Vip, anticipazioni terza puntata 2 ottobre

Dopo la seconda puntata, quattro sono ancora le coppie che ‘resistono’ alle tentazioni in attesa del faccia a faccia con i rispettivi compagni: Valeria Marini con Patrick Baldassari; Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e Sossio Aruta con Ursula Bennardo.

Durante i falò in spiaggia mostrati sotto la supervisione della conduttrice Simona Ventura, i protagonisti vedranno i filmati relativi ai rispettivi partner che, nel caso di Valeria Marini, non porteranno belle sorprese.

Come anticipa la pagina Instagram del programma, Patrick si troverà di fronte al video che mostra la compagna chiusa a lungo in camera con il tentatore, scena che lo lascerà letteralmente senza parole. Valeria Marini, dal canto suo, riceverà un filmato che immortala il suo Patrick mentre si concede un ballo sensuale con una tentatrice.

Anche per Giordano e Nilufar la terza punbata sarà decisiva, con lui che chiede il falò di confronto infastidito dal fatto che lei dia confidenza al single Nicolò Ferrari, già suo rivale a Uomini e donne.

Andrea Zenga, invece, assisterà a una scena che vede protagonisti la fidanzata Alessandra e il tentatore Andrea Cerioli e chiederà alla produzione di metterla in una situazione in cui sia convinta di non essere ripresa dalle telecamere.