Ascolti tv, ecco com'è andato 'Amici Celebrities' dopo il ritorno di Maria

In tanti hanno indicato come "strategico" per gli ascolti il ritorno di Maria De Filippi ad 'Amici Celebrities' nelle vesti di giudice speciale dopo la staffetta con Michelle Hunziker alla conduzione avvenuta alla terza puntata. E così è stato. Dopo il leggero abbassamento di ascolti della scorsa puntata (2.738.000 telespettatori e il 15,25% di share a fronte del 19% di share delle puntate precedenti), il talent show torna a salire registrando con la puntata di ieri un netto di 2.978.000 telespettatori e share 18,48%. E si piazza al primo posto tra i programmi più visti della serata.

Tutti gli ascolti tv 16 ottobre 2019

Un ottimo risultato per Amici Celebrities, che ha potuto contare su una controprogrammazione non così pesante: su Rai 1 Speciale Tg1 ha collezionato 1.571.000 telespettatori, share 7,04%. Su Rai 2 La serie Rocco Schiavone 3, in prima tv, ha ottenuto 2.652.000 telespettatori, share 11,59%. 2.047.000 telespettatori, share 10,07%, invece, per Chi l'ha visto? su Rai 3 Chi l'ha visto?. E ancora: su Italia 1 Il film Safe House - Nessuno è al sicuro ha registrato un netot di 1.308.000 telespettatori, share 5,96%; su Rete 4 Fuori dal coro è stato visto da 1.140.000 telespettatori, share 6,08%; su La7 Atlantide - Paolo Borsellino, depistaggio di Stato,in prima tv, ha registrato 588.000 telespettatori, share 3,06%.