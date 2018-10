Ascolti tv, gran finale per 'Temptation': Ventura inarrestabile, ma Proietti non molla

Si aspettavano grandi numeri per il finale di stagione della prima edizione Vip di Temptation Island e, come mostrano i dati Auditel, le speranze non sono certo state deluse, se si considera sempre quella famosa soglia del 20% il tetto minimo da cui allontanare l’ombra del flop.

Il timore che si potesse bissare il calo degli ascolti della terza puntata è stato scongiurato: il reality di coppia di Canale 5 che nell’ultima puntata di martedì 9 ottobre 2018 ha mostrato l’addio delle ultime coppie rimaste, ha raccolto davanti al video 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share.

Tuttavia, in termini di numeri, il programma condotto da Simona Ventura ha dovuto affrontare un bel testa a testa con ‘Una Pallottola nel Cuore 3’ che su Rai Uno ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share (un punto in più rispetto alla scorsa settimana).

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.669.000 spettatori pari al 7.7% di share; Italia 1 il film Colombiana ha intrattenuto 1.375.000 spettatori (6%); su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.147.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%.

Rete4 Flight totalizza un a.m. di 844.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.675.000 spettatori con uno share del 7.9% (Di Martedì Più dalle 0.13 alle 0.54: 493.000 – 5.5%).

Su Tv8 il film 2012 segna 378.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Come Quando Fuori Piove ha raccolto 161.000 spettatori con lo 0.6%.

Iris è la rete tematica più seguita con il film Assedio di Fuoco che raggiunge 387.000 spettatori e l’1.5%. Sul 20 Una Notte da Leoni 2 segna 298.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Insidious 3 – L’inizio segna 308.000 spettatori e l’1.2%.