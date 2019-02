Belen Rodriguez condurrà Temptation Island Vip (e non solo): l’indiscrezione

Belen Rodriguez tra le regine della prima serata televisiva italiana? A leggere le ultime indiscrezioni in materia di palinsesti pare proprio di sì, visto che la showgirl argentina è indicata come probabile conduttrice di svariati programmi, già molto popolari o che ambiscono a diventarlo ancor di più.

Stando all’ultimo numero del settimanale Oggi, Belen è indicata come la prossima padrona di casa del reality delle lusinghe amorose ‘Temptation Island Vip’, condotto nella prima edizione da Simona Ventura (nel frattempo pare diretta verso casa Rai con ‘The Voice’) su Canale 5. Maria De Filippi, produttrice del programma, avrebbe scelto proprio la showgirl come consigliera delle prossime coppie in crisi protagoniste di liti e riappacificazioni, confermandola anche per la nuova edizione di Tu sì que vales di cui, ormai, è una presenza tanto rodata quanto apprezzata.

Belen divisa tra Rai e Mediaset: tutti i probabili programmi

Temptation Island Vip, Tu sì que vales, ma non solo: la lista delle trasmissioni che vedrebbero Belen Rodriguez al centro del palco si allunga ancora con il programma di Italia 1 ‘Colorado’ (già condotto da lei nell’edizione 2011-2012), al fianco di Paolo Ruffini, e pure con un ruolo in Rai.

Pare, infatti, che l’argentina sia stata chiamata da Antonella Clerici nel ruolo di giurata a Sanremo Young, in partenza il prossimo 15 febbraio… Insomma, nei prossimi mesi gli impegni lavorativi di Belen potrebbero davvero essere tanti, come mai prima d’ora.