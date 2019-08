Temptation Island Vip, chi sono Serena Enardu e Pago: scheda, foto e video

Chi sono Serena Enardu e Pago di Temptation Island Vip? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla coppia in gara nel reality show di Canale 5, prodotto dalla Fascino P.G.T di Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, in onda nell'autunno del 2019.

Chi è Serena Enardu: lavoro e vita privata

Classe 1976, nata a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari, è una ex commessa Vodafone, influencer online e conduttrice televisiva sulle reti locali, diventata famosa per aver partecipato come tronista a 'Uomini e Donne', dove ha cominciato una turbolenta relazione con il corteggiatore Giovanni Conversano.

Vita privata. Ha un figlio di 13 anni, Tommaso, avuto da una relazione precedente alla sua partecipazione al programma di Canale 5. Ha una sorella gemella, Elga, anch'essa concorrente a 'Uomini e Donne', inseparabili (sposata con Diego Daddi). E' alta circa 1,65 m, tiene molto al suo aspetto fisico, tanto da tenere sotto controllo il suo peso facendo molta attività fisica.

Chi è Pago: lavoro e vita privata

Pago (vero nome Pacifico Settembre), è nato a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, nel 1971. E' un cantante. Il suo successo più grande è arrivato nel 2006, quando ha interpretato la canzone 'Parlo di te', che è diventata colonna sonora di uno spot pubblicitario e vero e proprio tormentone dell'estate. Sempre nel 2006 partecipa, vincendo, al reality show 'Music Farm', condotto da Simona Ventura.

Negli anni pubblica gli album 'Pacifico Settembre' e 'Aria di settembre'. E' l'ex marito della showgirl Miriana Trevisan.

In basso il video di presentazione di Elga Ernadu e Pago