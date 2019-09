Temptation Vip: Chiara, ex prof dell'Eredità, tradisce il fidanzato? Il video

Temptation Island Vip fa notizia ancora prima di cominciare. A qualche giorno dall'inizio delle riprese, arrivano notizie dalla Sardegna che parlano già di qualche "tentennamento" da parte dei concorrenti. Se nelle scorse ore si era parlato di maretta per Nathalie Caldonazzo ed Andrea Ippoliti, Damiano Er Faina e Sharon Macri e Ciro Petrone e Federica Caputo, adesso un video pubblicato dalla redazione dimostra che anche la bellissima Chiara Esposito, ex prof dell'Eredità', sta mettendo in atto un comportamento che potrebbe far ingelosire il compagno Simone Bonaccorsi.

Chiara Esposito tradisce Simone Bonaccorsi?

Chiara si sta lasciando andare a confidenze, balli e sguardi con un ragazzo single, Valerio. Nella clip vediamo la bionda 21enne danzare corpo a corpo col tentatore. "Grazie per i voti alti di prima", le dice, in riferimento ad una sfilata avvenuta poco prima. "Sono stata totalmente obiettiva", risponde lei. "Sei molto gentile", "E tu sei molto dolce". A questo punto i loro corpi (e i loro visi) sono pericolosamente vicini. Poco dopo i due si confidano l'un l'altra e Chiara dichiara di voler affrontare il percorso a Temptation senza ipocrisie: "Io devo essere libera di fare tutto - spiega - Io non escludo nulla, sarei un'ipocrita a dire 'no, non succederà nulla'".

Chi sono Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi

Simone e Chiara stanno insieme dallo scorso anno. Lui, 23 anni, fa il modello per alcuni brand di alta moda ed e’ stato eletto il piu’ bello d’Italia nel 2018. Lei, 21, e’ modella e per diverse edizioni e’ stata “professoressa” de “L’eredita” con Fabrizio Frizzi, Carlo Conti e con Flavio Insinna. Sono molto innamorati e sicuri l’uno dell’altra. Vivono felici il loro rapporto e sognano di andare a vivere insieme e creare una famiglia. Partecipano a “Temptation Island Vip” per capire se, anche da separati, il loro amore è solido.