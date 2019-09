Temptation Island Vip, colpo di scena: Ciro Petrone scappa dal villaggio (VIDEO)

'Temptation Island Vip 2019' fa notizia ancora prima di cominciare. E' di queste ore infatti la notizia della "fuga" di Ciro Petrone dal villaggio dei fidanzati. Il ragazzo napoletano non avrebbe retto alla lontananza della fidanzata Federica Caputo. A raccontarlo è la produzione della trasmissione di Canale 5 con un video pubblicato su Instagram.

Ciro scappa dal villaggio: il video della fuga

Nella clip si vede Ciro, decisamente su di giri, mentre scavalca la montagna "divisoria" tra il villaggio dei fidanzati e quello delle fidanzate, per poi cominciare a correre verso lo spazio riservato alle ragazze. Ad inseguirlo, oltre ai cameramen, anche un uomo della sicurezza, che prova a placcarlo per evitare che contravvenga alle regole del gioco.

Non è chiaro come sia andata a finire la corsa di Ciro. Si sarà ricongiuto a Federica o no? La coppia uscirà già nel corso della prima puntata? Lo scopriremo solo guardando il debutto del reality show, in onda in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alessia Marcuzzi.