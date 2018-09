Temptation Vip, è già crisi tra Sossio e Ursula. Lui ammette: "Non la amo"

(Nel video in alto, Sossio seduce la tentatrice Sara)

E' già crisi tra Sossio e Ursula a 'Temptation island Vip'. La coppia di 'Uomini e donne', legata da 5 mesi, si incrina già durante la prima puntata. Bastano pochi minuti di reality show per far chiarire le idee all'ex calciatore: "Non amo Ursula", dice alla tentatrice Sara.

Sossio e Ursula sembrano spacciati. Lui non resiste e cede a tenerezze e balli con la bellissima Sara. Immagini inaccettabili per la fidanzata, chiamata al pinnettu: "E' la persona più schifosa del mondo, meglio perderlo che trovarlo uno così (...) E' viscido e dispettoso. Chissà quante volte mi ha tradita e io non l'ho mai saputo".

A creare tensione tra i due, già prima dell'inizio del reality show, era la gelosia di lui e il debole che lui ha per le donne. E sembra che sarà proprio questo a portarli alla deriva.