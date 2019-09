Temptation, bufera su Andrea Ippoliti. L'ex moglie durante la puntata: "Felice di averti lasciato all'amante"

Non si placa la bufera su Andrea Ippoliti. Accusato dalla rete di aver tenuto un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti della compagna ("Modera i toni", lo ha redarguito Alessia Marcuzzi"), ora l'uomo si trova a dover far i conti anche con la versione di una donna che dichiara di essere l'ex moglie, ovvero Daniela Pandini, che sui social racconta tutta la delusione per il tradimento che le avrebbe rifilato l'imprenditore romano.

La versione dell'ex moglie di Andrea Ippoliti

"Caro Andrea - scrive Daniela - Essendo purtroppo ancora tua moglie, volevo dirti che, quando tre anni fa io e i nostri tre figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all'amante. Avevo ragione!". La donna spiega che i due non sono ancora separati legalmente: "Non abbiamo ancora la separazione, andremo a dicembre".

E ancora, in riferimento al falò con Nathalie: "Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto. I nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole. Provo pena per te". Poi insiste: "Hai detto che non hai mai tradito? Tre anni fa ha tradito me cioè sua moglie. Lo hanno scoperto i nostri figli. Sono senza parole". I commenti sono stati pubblicati in calce ai post della pagina Instagram ufficiale di Temptation Island Vip.