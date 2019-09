Temptation Island Vip, una coppia si ritira: arriva il figlio di Pippo Franco

Temptation Island Vip 2019 fa notizia ancora prima di cominciare. Nel bel mezzo delle riprese, infatti, una coppia, probabilmente quella composta da Elga Ernadu e Pago, avrebbe abbandonato il programma, lasciando il posto a due nuovi concorrenti: Gabriele Pippo e Silvia Tirado, ovvero il figlio del conduttore Pippo Franco con la fidanzata.

La notizia è stata annunciata da alcune talpe presenti ieri sera durante la registrazione di 'Uomini e Donne': sarebbe stata Maria De Filippi a comunicare il ritiro di una coppia da Temptation (senza nominarla direttamente), informando il pubblico delle new entry. A riportare il retroscena è il sito Vicolodellenews.it.

Chi è Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco

Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono una coppia sia nel privato che dal punto di vista professionale. Lei, 26 anni, è una cantante, il cui ultimo singolo 'Diablita' è uscito su Spotify. Lui, invece, lavora come producer e sound designer, occupandosi anche degli affari della compagna.

La crisi tra Elga Ernadu e Pago

Che siano Ernadu e Pago i concorrenti usciti dal programma, lo si deduce dal fatto che i due si sono mostrati in crisi sin dai primi giorni. Lei, infatti, ex tronista di Uomini e Donne, è apparsa molto vicina al tentatore Alessandro. Serena e Pago convivono da quasi 7 anni. Se Pago non ha alcun dubbio sui sentimenti che prova per Serena e si dice di essere pazzamente innamorato di lei, lei ha scelto di partecipare a “Temptation Island Vip” per capire se dopo tanti anni i suoi sentimenti sono ancora autentici.