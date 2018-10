VIDEO | GF Vip, Giulia Salemi e Francesco Monte: attrazione fatale in Caverna

(Nel video in alto, le coccole di Francesco Monte e Giulia Salemi)



Non esiste reality in cui Francesco Monte non resti single. Ed ecco infatti che, dopo la liaison avuta con Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi, l'ex tronista, oggi 'recluso' nella Casa del 'Grande Fratello Vip', flirta con la bella influencer italo-persiana Giulia Salemi.

Dopo alcuni giorni da "separati", con lei nella Caverna e lui nel loft, Giulia e Francesco sono stati finalmente riuniti dagli autori con il pretesto di festeggiare l'onomastico di lui. Ed ecco che sono scattate confidenze, coccole e sorrisi. A cercare il contatto fisico è stata soprattutto lei, e lui non è sembrato reticente.

Spazio poi alle chiacchiere: Giulia si è mostrata perplesso rispetto alla love story di lui con la Di Benedetto ed ha chiesto chiarimenti, insinuando che fosse tutto forzato a beneficio delle telecamere. Sospetti immediatamente smentiti dal bel tarantino.

Giulia e Francesco, insomma, si piacciono. Se lui qualche giorno fa sembrava aver fatto un passo indietro sulla natura del loro rapporto, raccontato ai compagni e ai telespettatori che si trattata solo di una amicizia, oggi pare essersi riavvicinato alla bella Giulietta. Inutile dire che lei, dal canto suo, sembra già cotta a puntino.