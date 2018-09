Temptation Vip, è giallo: spariscono Marcella e Fabio Esposito

'Temptation Island Vip' si tinge di giallo. A metà puntata, infatti, il pubblico non può fare a meno di notare l'assenza di Marcella e Fabio Esposito in occasione del primo falò di confronto. Che fine hanno fatto? E' possibile che i due non abbiano retto la tensione della prima settimana ed abbiano deciso di lasciare programma sul nascere. Nessun accenno alla questione da parte della conduttrice Simona Ventura, almeno per ora.

Chi sono Marcella e Fabio Esposito

Tra i concorrenti meno famosi del programma, Marcella e Fabio stanno insieme da alcuni anni e lavorano nella stessa azienda, il brand d'abbigliamento 'Coconuda'.

Originario di Napoli, Fabio è un imprenditore italiano tra i fondatori del marchio di moda. In virtù della sua bellezza mediterranea ha un passato da modello. E' padre di due figli avuti da una precedente relazione. Poco prima della partenza per Temptation, si è scontrato via social con Stefano Gabbana, che ha accusato i concorrenti del programma di essere tutto fuorché famosi; questa la risposta di Fabio: "Pensa per te, che nessuno ha mai capito chi è Dolce e chi Gabbana".

Marcella invece, anch'essa originaria di Napoli, lavora nell'azienda del compagno nelle vesti di sua assistente personale ed ha deciso di partecipare a Temptation per trovare un equilibrio, poiché ha la percezione che la sua vita dipenda esclusivamente dal compagno.