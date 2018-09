L'intervista, Massimo Giletti senza filtri sull'addio alla Rai: "Ecco a chi ho dato fastidio"

(Nel video in alto, l'intervista di Maurizio Costanzo a Massimo Giletti)

"L'ho appreso da Tv Blog". Così Massimo Giletti, ospite de 'L'Intervista' di Maurizio Costanzo, racconta di aver appreso dell'intenzione della Rai di chiudere 'L'Arena', suo fortunatissimo programma della domenica pomeriggio. Una scelta che sancì il suo addio all'azienda: "Volevano affidarmi all'intrattenimento"

"Davo fastidio a chi pensava io alimentassi l'antisistema - spiega Giletti, oggi in onda con 'Non è l'Arena' su La7 - Ma penso che l'accusa di populismo sia un'accusa che regge poco. Penso sia l'accusa della politica che non vuole cambiare e che non capiva che paese ha esigenze diverse rispetto ad anni fa".

Questa la risposta alla domanda se tornerebbe in Rai: "Ho grande rispetto per Urbano Cairo (editore La7, ndr) e per come sono fatto io conta più il lato umano che il denaro. Dopodiché io sono nato in Rai, quel palazzo lo conosco a memoria. Le persone che non si conoscono ma che appaiono solo nei titoli di coda per me sono le piu importanti. E non so cosa succederà un domani..."