Nathaly Caldonazzo contro il fidanzato: “Pretendeva che strappassi le foto con Massimo Troisi”

(Nathaly Caldonazzo racconta i dettagli sul rapporto con Andrea Ippoliti: “Pretendeva che strappassi le foto con Massimo Troisi")

Vedere il fidanzato Andrea Ippoliti in atteggiamenti sempre più intimi con la single Zoe è stato un colpo insopportabile per Nathaly Caldonazzo. “Sono senza parole, mi vergogno di essere qua con quest’uomo”, il commento a caldo della showgirl nella seconda puntata di Temptation Island Vip dopo aver visionato il filmato che mostrava il compagno chiedere alla ragazza quale fosse il suo punto erogeno e andare in camera con lei. Solo nella terza puntata il pubblico saprà quali sorprese sortirà il falò di confronto richiesto da Natalie che, intanto, non ha mancato di svelare degli aspetti privati piuttosto spiacevoli della sua vita privata con il compagno.

Nathaly: “Pretendeva che strappassi le foto con Massimo Troisi, che le bruciassi”

Com’è noto, Nathaly​ Caldonazzo è stata legata all’indimenticabile Massimo Troisi fino all’ultimo periodo della sua vita. A questo proposito la showgirl ha raccontato ai compagni del villaggio che Andrea Ippoliti le avrebbe impedito di presenziare ad alcune serate dedicate alla memoria dell’attore scomparso esattamente 25 anni fa, arrivando a chiederle di strappare le foto che la mostravano con lui ai tempi della loro relazione. “Pretendeva che io strappassi tutte le foto con Massimo, che le bruciassi… Oh! E’ un pezzo di vita”, ha confidato.

Diversa la versione di Andrea che sentendo le dure affermazioni della compagna, ha replicato: “Racconta le cose a modo suo. Le cose non stanno così. Ogni volta dice che non vuole parlare di Troisi e poi torna sempre là. Non le ho detto di non andare in tv, solo di evitare di sottolineare determinate cose, di parlare in maniera un po’ più soft, senza accentuare, […] ma da qui a dire non ci andare… sono cavolate!”. Tra i due la crisi sembra davvero insanabile.