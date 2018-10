Uomini e donne, incidente per Niccolò Ferrari: "Fiumi di sangue"

Niccolò Ferrari è stato vittima di una brutta caduta a 'Temptation Island Vip'. L'episodio è avvenuto ai tempi della registrazione del programma, ma il bel genovese, ex corteggiatore di 'Uomini e donne', lo racconta solo adesso.

In queste ore, infatti, i follower si sono mostrati preoccupati rispetto ad una cicatrice riportata sul mento, e Niccolò ha deciso di spiegare l'accaduto: uno scivolone in cui è incappato al termine delle registrazioni. "Un secondo prima di uscire dal villaggio per via del pavimento bagnato ho fatto una brutta caduta - afferma - Fiumi di sangue e tanta preoccupazione da parte della redazione, produzione e dai miei compagni di viaggio che mi sono stati vicino, non smetterò mai di ringraziarli. Mi è rimasta la cicatrice, ma poco importa".