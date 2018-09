Temptation, Nicoletta in lacrime. La Ventura 'cazzia' Bettarini: "Difficilissimo stare con te"

(Nel video in alto, Simona Ventura consola Nicoletta Larini)

Simona Ventura lo aveva anticipato: "Al primo falò di confronto è successo qualcosa di inaspettato". E così è stato. Il colpo di scena è arrivato quando a consolare una disperata Nicoletta Larini, giovane compagna di Stefano Bettarini, è stata la stessa Ventura, ex moglie del calciatore toscano.

Già perché a poche ore dall'inizio del reality, Bettarini non si è risparmiato circa alcune perplessità a proposito del rapporto con la ragazza. Nell'ordine: "A volte mi sembra di essere più un genitore che un compagno", "Uno avrebbe bisogno di tranquillità a volte e non di stare ad indicare la strada, ho già due figli. Fino ad oggi l'ho fatto per amore", "Un figlio con Nicoletta? Ma siamo pazzi! Finirebbe l'amore". Sparate di fronte a cui Nicoletta è scoppiata in lacrime: "Non è vero che il nostro rapporto va avanti così. Io ho già due genitori ad indicarmi la strada. Io sto qua perché sono innamorata di lui". Non solo. L'ex difensore si è anche lasciato andare ad un massaggio bollente con la tentatrice Elena.

Simona Ventura consola Nicoletta Larini

Inaspettatamente, la Larini ha cercato il sostegno di Simona: "Non lo riconosco più", le ha detto, cercando una risposta nei suoi occhi. E trovandola. "Io lo so come ti senti Nicoletta - ha replicato la presentatrice - Conosco la persona difficile che è Stefano. So che ci sono momenti in cui non ti senti all'altezza". "Non te lo saresti mai aspettato?", ha chiesto, con l'aria di quella che la sa lunga. "No, mai". Le due si sono poi abbracciate e lei è tornata nel villaggio delle fidanzate senza smettere di versare lacrime.

Simona Ventura rimprovera Stefano Bettarini

Poco dopo, in occasione del falò di confronto dei fidanzati, la Ventura si è lasciata andare ad un piccolo 'cazziatone' nei confronti di Stefano. "Non è facile però star vicino a te. E' difficilissimo", gli ha detto. Secca la replica di lui. "Ho anche qualche pregio". "Ci mancherebbe altro, hai tanti pregi, ma hai un tipo di carattere per cui una donna dopo un po' non si sente all'altezza". "In passato ho sbagliato ed oggi cerco di parlare con la nuova persona per non ripetere l'errore già fatto. Questo però non viene capito e mi dispiace".