Temptation Vip, Serena Enardu ha tradito Pago? Su IG il video con le corna

Temptation Island Vip non è ancora iniziato eppure già trapelano le prime indiscrezioni bomba. L'ultima riguarda la coppia formata da Pago e Serena Enardu ed è stato proprio il cantante a lanciarla su Instagram.

Nelle sue ultime stories si fa vedere in auto, abbastanza arrabbiato, mentre canta 'La mia storia tra le dita' di Gianluca Grignani, con una scritta che non lascia spazio a dubbi: "Ricorda a volte un uomo va anche perdonato, ma anche una donna?". Parole eloquenti quelle della canzone, come il gesto delle corna che fa mentre la canta con trasporto.

Dopo questo video in molti hanno gridato alla fuga dal programma, ma lui chiarisce poco dopo: "Miei amati follower, le stories pubblicate erano di luglio... Io non sono scappato dal reality". E allora ne vedremo delle belle.

La storia tra Serena Enardu e Pago

Serena e Pago stanno insieme e convivono da quasi 7 anni. Entrambi hanno un figlio da precedenti relazioni e hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip perché lei vuole capire se dopo tanti anni i suoi sentimenti sono ancora autentici, mentre lui non ha dubbi sul suo amore.