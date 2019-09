Temptation Island Vip, Ciro viola le regole e viene eliminato con Federica: il rimprovero di Alessia Marcuzzi

(Ciro non può resistere senza la sua Federica e infrange le regole di Temptation Island Vip)

Partenza con tanto di colpo di scena per Temptation Island Vip 2019: la prima puntata del “viaggio nei sentimenti” delle sei coppie vip in gara ha evidenziato subito tutti i segni della crisi che ha indotto i partner a partecipare al programma guidato da Alessia Marcuzzi, regalando alla fine la sorpresa dell’eliminazione di Ciro Petrone e Federica Caputo per violazione del regolamento.

Temptation Island Vip, Ciro fugge dal villaggio e viene eliminato con Federica

Federica Caputo e Ciro Esposito hanno dovuto dire addio alla possibilità di risolvere le loro tensioni di coppia durante il reality per un colpo di testa del 31enne che, separato come da prassi dalla fidanzata, non ha resistito alla lontananza ed è corso da lei nell’altro villaggio, nonostante il divieto imposto dalle regole del programma e il rifiuto precedente della compagna di presentarsi a un primo falò di confronto.

A nulla è valso il consiglio di Alessia Marcuzzi di rispettare la decisione della fidanzata convinta di voler mettere alla prova la loro relazione fino all’ultimo: il mattino seguente Petrone, ostacolato dallo staff del reality, è fuggito verso il villaggio delle fidanzate per raggiungere in lacrime Federica, per nulla colpita (anzi) dal gesto di Ciro. “Io esco con gli stessi dubbi”, ha affermato la ragazza tra le lacrime. Dura la reazione di Alessia Marcuzzi che ha annunciato alla coppia la squalifica imminente sottolineando la scorrettezza del gesto del ragazzo: “Devo chiedervi di lasciare il villaggio perché Ciro ha violato le regole del gioco. Un gesto romantico, il tuo, ma non hai rispettato i sentimenti di Federica che evidentemente voleva proseguire questo suo percorso”.

Natalie contro Andrea: “Non accetta che abbia amato e sia stata amata”

Nella prima puntata Natalie Caldonazzo ha lamentato subito l’eccessiva cura di sé da parte di Andrea che, invece, invoca più sensibilità da parte della compagna, spensierata e allegra non appena entrata nel villaggio delle fidanzate anche grazie alle attenzioni dei tentatori. “C’è passione e c’è tutto con Andrea, ma stai bene 3 giorni e 7 giorni male. Il problema sostanzialmente è uno: Andrea non accetta il mio passato, non accetta che abbia amato e che io sia stata amata”, la lamentela di Natalie infastidita dalla gelosia del compagno che, dal canto suo, ha raccontato ai compagni di avventura come il loro rapporto si sia deteriorato nel tempo.

Serena e Pago in crisi nera. Lei si lascia tentare, lui: “Mi girano le palle”

Pago è stato il primo ad essere convocato nel pinnettu per ascoltare le parole di Serena che ha confidato di non essere soddisfatta dal loro rapporto di coppia: “Manca qualcosa in più, qualcosa di frizzante. Io vorrei essere stimolata in modi diversi. Non sono completamente felice….Voglio cose che non ho e mi dispiace. Trovare una persona pulita come lui non è facile. Forse se manca qualcosa sarebbe anche giusto lasciare così”, le parole della donna che in seguito ha mostrato una certa attrazione per il single Alessandro a cui ha raccontato i problemi di coppia con Pago. “Mi girano le palle. Ha detto su di me cose bellissime ma stonano in bocca a una persona che si accontenta. Non ti rendo felice? Allora dobbiamo affrontare il problema. Se però lei non ha il coraggio di mettersi in discussione perché è una persona che si accontenta... non va bene".

Simone deluso da Chiara per aver trasgredito il “divieto di fumare”

A Simone non è andato giù che Chiara si sia lanciata subito nell’atmosfera serena del villaggio delle fidanzate, ma soprattutto che si sia accesa una sigaretta e abbia iniziato a fumare nonostante il suo forte dissenso. “Lui non fuma e mi ha vietato di fumare. Io ho capito che davanti a lui non devo fumare e poi lo faccio di nascosto, lo prendo per il c**o”, ha ammesso lei. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Er Faina furioso con Sharon: "Fatemela venire qui subito"

La confidenza che Sharon ha reso al single Valerio appena arrivata nel villaggio ha fatto arrabbiare molto ‘Er Faina’ Damiano, descritto come una persona troppo gelosa. Ma è quando lei dice di essere sicura di Damiano, ma non di se stessa, che scatta la rabbia assoluta: "Fatemela venire qui subito – dice Er Faina evocando il falò di incontro – Le ho dato tutto quello che sentimentalmente potevo darle. Viene davanti a tutta Italia a prendermi per il cu**. Cosa devo aspettare? Che mi metta le corna davanti a tutta Italia? Io penso sempre prima a lei e poi a me”.

Anna soddisfatta del suo Stefano

Esordio tutto sommato tranquillo per la coppia composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi. “Mi fido tantissimo di lui e del nostro amore che è un atto di fede e coraggio. Siamo qui per dimostrare che nonostante la differenza di età tutto è possibile” ha detto la speaker radiofonica a proposito del fidanzato che, ripreso nel video mostratole da Alessia Marcuzzi mentre balla e scherza con le single del villaggio, ha commentato: “Se non ne hai altri, mi ritengo soddisfatta”. “Finché ballano, anche io ballo, niente di che…finora!”, il commento di Anna che, intanto, tiene a mente il nome della tentatrice Cecilia…