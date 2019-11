Temptation Island Vip, la puntata speciale sul percorso delle coppie protagoniste

(Nel video, i saluti di Alessia Marcuzzi e un breve riassunto della seconda edizione di Temptation Island Vip)

A distanza di due settimane dall’ultima puntata, Temptation Island Vip è tornato in prima serata su Canale 5 con un appuntamento speciale dedicato al meglio della seconda edizione del reality. A distanza di tempo, nessun colpo di scena rispetto alle scelte già palesate dai partner alla fine del loro percorso ha cambiato le carte in tavola, pertanto la puntata altro non ha fatto che riassumere in breve il ‘viaggio nei sentimenti’ dei partner all’interno dei rispettivi villaggi, segnato da litigi, lacrime e momenti di forte crisi, affrontati e superati da alcuni, motivo di drastici addii per altri.

Di seguito, il percorso delle coppie protagoniste di Temptation Island Vip 2019.

Ciro Petrone e Federica Caputo

La loro esperienza si è conclusa con la ormai famosa fuga di lui dal villaggio per raggiungere la fidanzata che aveva rifiutato il falò di confronto. Per questo la coppia ha dovuto abbandonare il reality, con la conseguenza che i dubbi sulla loro storia d’amore sono rimasti gli stessi dell’inizio.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Storia brutalmente conclusa davanti a un falò durissimo, con lei che ha espresso tutta la sua delusione rispetto all’intimità sorta tra il fidanzato e la tentatrice Zoe Mallucci. I due non sono più tornati insieme e il confronto nello studio di ‘Uomini e Donne’ ha confermato l’irreversibilità della decisione.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Crisi superata tra la gelosissima Anna e il compagno Stefano, usciti insieme dal programma dopo un falò di confronto utile per chiarire la fondatezza dei loro sentimenti al punto che oggi i due pensano al matrimonio.

Damiano Er Faina e Sharon Macrì

Lui, gelosissimo, ha chiesto un primo falò di confronto alla fidanzata, finito con un allontanamento tra i due. In seguito, dopo aver analizzato i propri errori, Damiano ha capito i suoi errori e ha chiesto un altro falò per scusarsi con Sharon che ha perdonato i suoi eccessi accettando di uscire insieme dal programma.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi

Lui non ha mai dubitato di lei, mai, nemmeno davanti ai video che avrebbero potuto allarmarlo in qualche modo. E infatti, alla fine hanno lasciato il programma insieme e lui ha anche manifestato l’intenzione di sposarla. L’amore tra loro è alle stelle, come dimostra anche l'ultima dedica di lui postata nel giorno del loro anniversario. “Oggi festeggio il mio primo anno di vero amore, grazie per farmi sorridere e farmi sentire ogni giorno completo.. ebbene ricordarsi che il bacio è il modo più silenzioso per esprimere una profonda passione”, il suo romantico pensiero.

Gabriele Pippo e Silvia Maturani

Sembrava quasi certa la volontà di lui di mettere la parola fine alla loro relazione, ma poi la voglia di dare al rapporto un’altra possibilità ha prevalso: Gabriele e Silvia sono andati via insieme dal programma e tutt’ora fanno coppia, come confermato dalle recenti dichiarazioni con cui lui ha difeso la compagna dagli attacchi subiti sui social.

Alex Belli e Delia Duran

Lui gelosissimo del feeling tra lei e il single Riccardo, pareva intenzionato a dire basta alla relazione, ma durante il falò di confronto lei ha saputo convincerlo dell’autenticità dei suoi sentimenti, così da lasciare il programma insieme.

Serena Enardu e Pago

E’ stata la coppia più discussa di questa edizione del programma che è servito per mettere in luce le inconciliabili divergenze. Serena ha stretto un certo feeling con il single Alessandro Graziani e ha deciso di lasciare Pago con cui ha avuto un pesante scontro a Uomini e Donne e che altro non ha fatto se non confermare l’addio definitivo.