Temptation Vip, riassunto puntata: addio Nathalie-Andrea; Pettinelli in crisi nera

Che cosa è successo nella puntata di ieri di Temptation Island Vip? Ecco un breve riassunto. Per rispondere alla crisi delle coppie (due quelle che hanno già abbandonato il gioco: Er Faina e Sharon; Ciro Petrone e Federica Caputo), la produzione chiama sull'isola delle tentazioni una nuova coppia, ovver quella formata da sull'isola Alex Belli e la fidanzata Delia Duran, fidanzati da 11 mesi (dopo il clamore mediatico suscitato dalla fine della storia di lui con Mila Suarez ex gieffina).

Nathalie Caldonazzo e Andrea

Titoli di coda sulla love story tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Esasperata dalla vicinanza di lui con la tentatrice Zoe, la donna chiede un falò di confronto immediato e lo lascia. Il fidanzato Andrea, proprio durante il falò, ha una reazione aggressiva e sopra le righe nei confronti di Nathaly, che gli vale un rimprovero di Alessia Marcuzzi. "Questo non è il mio uomo", dice Nathalie lasciandosi alle spalle una relazione lunga tre anni.

Anna Pettinelli e Stefano

Nervi tesi per Anna Pettinelli che, vedendo il suo Stefano in atteggiamenti affettuosi con la tentatrice Cecilia, perde le staffe e chiede un falò di confronto immediato. Poi, però, placa i bollenti spiriti e ritira la sua richiesta.

Chiara Esposito e Simone

E' crisi nera anche tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. Se infatti in un primo momento era stata la ragazza a far ingelosire il fidanzato, adesso è il bel modello siciliano a lasciarsi andare a siparietti con le tentatrici che infastidiscono la compagna. Chiara chiede dunque un falò di confronto, che vedremo però nella prossima puntata di Temptation, in onda lunedì 30 settembre in prima serata su Canel 5.

Gabriele Pippo e Silvia

L'insoddisfazione di coppia regna anche tra Gabriele Pippo e la sua Silvia, che mostrano di portare avanti una relazione ormai stantia e appesantita dalla noia. Mentre lei si consola con i tentatori, lui per ripicca scherza con le tentatrici...