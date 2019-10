Temptation Island Vip, riassunto quarta puntata: lieto fine per due coppie; Serena e Pago in crisi perenne

Temptation Island Vip, la puntata di lunedì 30 settembre ha segnato un punto di svolta per le coppie rimaste in gioco nel reality dei sentimenti. A lasciare il programma insieme sono stati Anna Pettinelli con Stefano Macchi e Simone Bonaccorsi con Chiara Esposito, non prima di essersi duramente scontrati sui motivi delle rispettive crisi. E le altre copie? Cos’è successo tra Serena e Pago, Gabriele e Silvia, Alex e Delia? Di seguito un breve riassunto.

Chiara e Simone

In un primo momento Chiara ha deciso di lasciare il villaggio all’improvviso; Simone, informato della volontà della ragazza, ha visto un filmato che la mostrava vicina al tentatore Antonio con cui pare esserci una forte intesa. Chiara, però, ha affermato di essere certa dei suoi sentimenti per Simone che, finito di visionare il video, è stato raggiunto dalla ragazza. “Se ho detto che l’avrei sposata è per questo. So che lei non mi farebbe mai del male”, ha affermato lui abbracciando la fidanzata con cui ha lasciato il programma con la promessa di sposarla.

Anna e Stefano

Il blocco dedicato ad Anna e Stefano si è aperto con lei furiosa nei confronti del fidanzato, mostrato in atteggiamenti intimi con la single Cecilia. Colta dall’ira, in un primo momento l’intenzione della speaker è stata quella di abbandonare il programma senza confrontarsi con l’uomo. In seguito, però, ha chiesto un falò per incontrare Stefano a cui ha rinfacciato di averla ferita. Il dolore evidente della compagna ha ammorbidito Stefano, che si è tranquillizzato e ha cercato di spiegare come da parte sua non ci sia mai stato un interessamento vero nei confronti di Cecilia. Alla fine, dopo un lungo tira e molla, Anna ha perdonato il compagno: "L'amore vero si capisce e si chiarisce" ha detto fra le lacrime, mentre Stefano ha confermato senza il minimo dubbio di voler abbandonare Temptation Island Vip con lei.

Pago e Serena

La vicinanza tra Serena e il single Alessandro è sempre più forte. “Vorrei che tu non ci fossi, so che mi incasinerai”, ha dettro lei che poi, tornata al villaggio, si è sfogata con un pianto a dirotto. Vista la scena, il fidanzato Pago ha ammesso in lacrime di essere deluso e arrabbiato. Serena, invece, dopo aver visto lui in compagnia della tentatrice Valentina, ha affermato di non sentire alcuna gelosia e ha affrontato il discorso della sua insoddisfazione professionale. “Lui pretendeva che io fossi tranquilla ma io ho delle responsabilità dal punto di vista economico e lui ha sempre sminuito tutto”, ha dichiarato Serena: “Ho sempre dovuto fare da sola. Non ho mai chiesto niente, ho sempre pagato tutto da sola ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo. Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo. Non mi sento di dire che non lo stimo, per lui provo ancora un sentimento non definito”. Per loro Temptation continua. In crisi nera, ma continua.

Gabriele e Silvia

Visto il video che mostra la fidanzata molto vicina al single Valerio, Gabriele ammette di essere stato deluso dal suo comportamento e anche dalle parole usate per descriverlo ai sìuoi compagni di avventura. Silvia afferma di non essere contenta della mancanza di stile del fidanzato e Gabriele, dal canto suo, si apre con la single Gaia con cui è nato un bel feeling malvisto dalla compagna.

Alex e Delia

Primo falò per l’ultima coppia sbarcata su Temptation Island. Per Delia, al primo falò, non ci sono filmati da vedere, a differenza di Alex che si trova davanti alle immagini che mostrano la fidanzata interessata a conoscere il single Riccardo. Come procederà il loro rapporto si saprà nella quinta puntata in onda lunedì 7 ottobre.

