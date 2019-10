Temptation Island Vip, quinta puntata: Alex Belli scappa dal falò, tra Pago e Serena Enardu è crisi nera

Temptatino Island Vip sta volgendo al termine, ma le tre coppie rimaste continuano a mettersi a dura prova, non nascondendo i dubbi sul loro futuro dopo il reality. La quinta puntata, andata in ona lunedì 7 ottobre su Canale 5, ha visto crollare anche Alex Belli, finora certo della sua fidanzata Delia, mentre per Pago e Serena la rottura sembra sempre più inevitabile. Gabriele e Silvia, invece, si studiano a vicenda. Di seguito un breve riassunto.

Pago e Serena Enardu

Serena è sempre più vicina al tentatore Alessandro, con cui trascorre il weekend da sogno previsto per la fine del percorso, mentre Pago lo rifiuta e resta nel villaggio. Tra loro il feeling - mentale e fisico - è alle stelle e lui le promette di aspettarla fuori, se lei vorrà. "Ho capito che grazie a te merito di essere felice - gli confessa Serena -. So che non tornerò mai pià alla vita che avevo prima". Parole che feriscono Pago, convinto sia arrivata dopo tanti anni la parola fine. Il loro incontro al falò, per decidere se tornare a casa insieme oppure no, è uno dei momenti più attesi della prossima puntata.

Alex Belli e Delia Duran

Delia sta vivendo con grande spensieratezza l'esperienza a Temptation Island. Per lei non c'è nessun video durante il falò delle ragazze, mentre per Alex arriva il colpo di grazia: le immagini della sua fidanzata che si lascia accarezzare e abbracciare dal tentatore Riccardo lo mandano in tilt, tanto da scappare via dal falò per cercare di raggiungerla al villaggio. L'attore viene fermato dalla sicurezza e riportato in spiaggia, dove Alessa Marcuzzi cerca di tranquillizzarlo. Se fino alla scorsa settimana si fidava a occhi chiusi di Delia, ora Alex inizia ad essere accecato dalla gelosia.

Gabriele Pippo e Silvia Tirado

Entrambi sono pieni di dubbi sul loro futuro. Si vogliono un gran bene, ma forse iniziano a capire di non essere fatti per stare insieme. Silvia, durante un gioco nel villaggio, bacia il single Valerio e Gabriele tuona: "Figuriamoci se si lasciava scappare questa occasione". Lui, invece, ha molta complicità con la tentatrice Gaia, che gli confessa di voler approfondire la conoscenza fuori.