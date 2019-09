Temptation Island Vip, seconda puntata: dal colpo di scena di Damiano e Sharon alla coppia new entry

(Damiano e Sharon: il falò di confronto straordinario)

Temptation Island Vip ha regalato un nuovo capitolo dell’avventura sentimentale propria delle coppie in balia di turbolenze emotive. Il litigio furioso tra Damiano ‘Er Faina’ e la sua Sharon con successiva riappacificazione dei due davanti a un falò straordinario è stato tra i momenti topici della seconda puntata di 16 settembre 2019, segnata anche dall’ingresso della nuova coppia composta dal figlio del comico Pippo Franco, Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia Torado.

Er Faina: "Avevi le zinne di fuori"; Sharon lo lascia ma dopo lo perdona

Damiano, segnato dalla gelosia più incontenibile, ha chiesto di anticipare il falò con la fidanzata Sharon che, informata da Alessia Marcuzzi nel cuore della notte, ha lamentato la richiesta del fidanzato. "Io ho sonno", ha replicato infastidita rifiutando il confronto, salvo poi accettare e recarsi da lui intenzionato ad abbandonare il programma. Dopo uno scambio di commenti sui video che hanno causato la rabbia di Damiano, la coppia ha avuto lunghi momenti di discussione che sembravano decretare l’addio definitivo, con lui che puntava sull’atteggiamento solare e divertito della sua fidanzata con i single e lei che ribadiva l’innocenza del suo comportamento. Ma è stato quando Er Faina ha affermato “avevi le zinne di fuori” che la ragazza ha perso il controllo ed è andata via determinata a chiudere la sua storia con lui. A sorpresa, Damiano ha chiesto dopo qualche giorno di lontananza di rivedere Sharon per ricucire il rapporto. Richiesta accordata: la coppia ha compreso i propri limiti, i due si sono perdonati a vicenda e sono andati via più innamorati di prima.

Silvia Tirado e Gabriele Pippo, nuova coppia di Temptation Island Vip 2019

Lei modella, lui produttore discografico, Silvia Tirado e Gabriele Pippo hanno preso il posto di Ciro Petrone e Federica Caputo, espulsi dopo che l’ex attore di Gomorra ha cercato di raggiungere la fidanzata nell’altro villaggio. Silvia e Gabriele hanno scelto di partecipare al reality per mettere alla prova la stabilità della loro unione dopo 11 mesi. “Lui è preso dal lavoro, mi trascura. […] Non c’è più feeling”, ha raccontato ai single; “Dopo due giorni, dire delle cose talmente pesanti credo che sia un’ulteriore dimostrazione del fatto che lei possa stare bene con Valerio”, il commento di lui.

Anna Pettinelli in lacrime per la batosta da parte del suo Stefano

Stefano pare aver iniziato a provare un certo interesse per la single Cecilia Zagarrigo. Anna ha visto un video in cui lui ride e scherza con Cecilia Zagarrigo in cabina di doppiaggio. Niente di grave, ma la situazione è bastata per fare scoppiare in lacrime la speaker.

Natalie chiede il falò di confronto immediato ad Andrea

Natalie non ha preso affatto bene il filmato che ha mostrato il fidanzato Andrea in camera con la single Zoe dove non ci sono le telecamere. Da qui la richiesta di un falò di confronto. Se lui accetterà o meno è un dubbio che verrà sciolto nella prossima puntata di Temptation Island Vip.

Simone: “Mi fido di Chiara, la fanno passare per una poco di buono”

Simone non ha mai smesso di difendere la sua Chiara: "Mi spiace la facciano passare per una poco di buono. Noi siamo fatti per stare insieme", afferma anche quando vede la compagna vicina al single Antonio Moriconi. "La amo, è la mia vita. Non devo mollare perché una volta usciti da questo programma la sposerò". Quando toccherà a Chiara presentarsi al falò con le fidanzate, infatti, non troverà alcun video ad aspettarla.

Serena e Pago, la crisi continua

Il feeling tra Serena e il single Alessandro continua, ma senza alcuna implicazione fisica. Lei ha parlato ancora con lui del rapporto in crisi con il fidanzato, così come Pago ha commentato in modo critico l’atteggiamento di Serena con le ragazze del villaggio. Dura la reazione di Serena Enardu nell’ascoltare i giudizi del compagno con cui la relazione pare essere davvero a un punto di non ritorno.