Temptation Island Vip, ultima puntata: l'addio tra Pago e Serena e l'amore "ritrovato" delle altre coppie

Il sipario su Temptation Island Vip 2019 è calato alla fine di una puntata che ha messo un punto definitivo alle storie delle tre coppie rimaste ad affrontare il loro viaggio nei sentimenti. Pago e Serena Enardu, Alex Belli e Delia Duran, Gabriele Pippo e Silvia Maturani sono stati i protagonisti degli ultimi confronti consumati davanti agli ormai celebri falò e ad una Alessia Marcuzzi particolarmente empatica rispetto alle decisioni dichiarate.

Com’è andata a finire? Di seguito un breve riassunto che sintetizza gli eventi della sesta e ultima puntata del reality di Canale 5.

Pago e Serena Enardu si sono lasciati

La crisi di coppia che nelle precedenti puntate era stata sempre più chiara ha trovato il suo sbocco nell’addio alla fine di un falò che ha evidenziato la drastica differenza di vedute tra Pago e Serena Enardu. La discussione è stata incentrata prima su di lei convinta che al compagno bastasse averla fisicamente, poi sul tentatore Alessandro con cui Serena ha stretto una confidenza sempre più intima nel corso dei 21 giorni di permanenza nel villaggio. “Se non mi ami più me lo devi dire”, la richiesta di Pago; “Ho una paura folle di tornare a quello che stavo facendo prima perché non ero felice”, la risposta di lei. “Sono arrivata a 6 anni e mezzo perché avevo la speranza che in me si scatenassero quelle emozioni che da un po’ vorrei provare”, ha aggiunto ancora la donna che, ammettendo di non essere convinta del suo amore per Pago, ha indotto il cantante a lasciare il falò. Subito dopo Serena ha raggiunto il tentatore Alessandro con cui l’intimità sembra tutt’altro che affievolita dal corso degli eventi.

Alex Belli e Delia Duran restano insieme

Reduce dal weekend da sogno con il single Riccardo verso il quale prova una forte attrazione fisica, Delia ha comunque riconosciuto di essere innamorata del fidanzato che, dal pinettu, ha osservato tutto attraverso i monitor. Poi è toccato a Delia vedere il suo Alex molto tenero con la single Veronica. Durante il falò di confronto, lei ha spiegato di essersi messa in gioco per dimostrare che il suo amore per Alex è certo: “Con Riccardo c’è stata attrazione fisica, questo percorso ti aiuta perché ho capito che mi mancavi”, le sue parole, mentre Belli, tutt’altro che convinto, l’ha rimproverata per come si è comportata con il tentatore. Alla fine i due hanno deciso di lasciare il villaggio insieme: la storia continua.

Gabriele Pippo e Silvia Maturani restano insieme (con riserva)

Silvia si è concessa un weekend da sogno con il single Valerio, pur mantenendo le distanze per paura di cedere all’attrazione. “Io ti vedo come amico, io sono fidanzata!”, ha affermato d’un tratto lei quando lui le ha chiesto spiegazioni che, essendo chiarissime, sono valse l’addio del tentatore. Durante il falò Gabriele si è detto deluso dal comportamento di Silvia che si è giustificata affermando di aver fatto un’esperienza totalizzante che mai avrebbe comportato una mancanza di rispetto nei suoi confronti. “E’ venuta a galla una realtà che non mi aspettavo, questa cosa mi ha sconvolto a tal punto che ora non so che cosa provo… dolore, solo dolore”, ha ammesso lui, mentre la fidanzata ha sottolineato la mancanza da parte sua di gesti e sorprese. “Silvia ma tu ami Gabriele?”, la domanda di Alessia Marcuzzi; “Sì”, la risposta di lei. Gabriele, invece, ha affermato di non sapere decidendo di uscire da solo del villaggio. Alla fine lei lo ha raggiunto per abbracciarlo e chiedergli di uscire insieme. Gabriele non è sembrato convintissimo della scelta, ma la promessa di parlare ancora di quanto accaduto lontano dalle telecamere è stata una buona ragione per accettare di riprovarci.