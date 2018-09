Temptation Island Vip, la rivincita delle ex: Nicoletta a lezione da Super Simo

Se il traino della prima puntata era la novità, nella seconda la fatica di arrivare fino alla fine si è sentita (soprattutto per il pubblico). Le dinamiche triangolari di Temptation Island Vip sembrano già fiacche dopo due settimane, tanto che qualcuno dei protagonisti ha abbandonato ancora prima del giro di boa (e più di qualche telespettatore, certamente, dopo i primi blocchi pubblicitari).

A spazzare via la noia, stavolta, non ci ha pensato Valeria Marini, o almeno non solo. La vera regina della puntata è stata senza alcun dubbio Simona Ventura, meno costruita rispetto all'esordio e più autonoma. Insomma, Super Simo. Finalmente.

Gran Cerimoniera dei falò, Simona Ventura è stata impeccabile, ma è andata oltre quando si è trovata davanti alle lacrime di Nicoletta Larini, delusa dai comportamenti farfalloni di Stefano Bettarini, ed è andata ancora oltre poco dopo, quando l'ex marito e l'attuale compagna litigavano furiosamente per poi andarsene via insieme tra un ti amo e l'altro. Un up and down gestito indubbiamente meglio da lei che da loro.

Certamente tanto imbarazzo - qualche smorfia l'ha tradita - ma anche un bel riscatto. Non quello della ex livorosa che gode dei litigi altrui e dentro si compiace al silenzioso ma evidente urlo dell'"Ero meglio io", ma della donna che ha fatto pace col suo passato e ora non solo non ha paura a prenderlo per mano, ma se è il caso gli fa anche qualche carezza. Una lezione di carattere per Nicoletta "Una lacrima sul viso" Larini, e una lezione di vita per Bettarini, che dopo aver ripetuto almeno 10 volte al falò di aver avuto tutte donne "con le pa***", si sarà accorto che tra tutte ad averle più grosse è proprio l'ex moglie.

Si può raccontare ancora della delusione di Valeria Marini per non aver ricevuto video compromettenti del fidanzato Patrick, di Ursula e Sossio al bivio, della gelosia di Giordano per Nilufar, delle lacrime di Alessandra per Andrea, ma significherebbe fare un passo indietro in una puntata che ha faticato a camminare.