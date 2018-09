Temptation Island Vip, l’anticipazione di Simona Ventura e il video su Instagram

I telespettatori di Canale 5 dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere la versione Vip del reality ‘Temptation Island’ di cui in questi giorni si stanno ultimando le riprese.

Sei le coppie del mondo dello spettacolo che si confrontano con la stabilità della loro relazione d’amore: Valeria Marini e Patrick Baldassarri; Stefano Bettarini ed Elisabetta Larini;, Sossio Aruta e Ursula Bennardo; Andrea Zanga eAlessandra Sgolastra; Fabio e Marcella Esposito; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

Intervistata dal magazine Uomini e Donne, Simona Ventura al timone del reality si è raccontata alla vigilia del debutto, commentando questa nuova esperienza professionale che ha toccato molto anche la sua parte emotiva.

“Per me è una ‘prima volta’ in tutti i sensi, sia perché è la prima edizione vip e sia perché conduco il programma. Mi confronto con un format consolidato che, nel corso delle cinque edizioni, è cresciuto”, ha affermato la conduttrice: “Io l’ho sempre seguito dal divano di casa e, da spettatrice, mi sono emozionata, ho tifato e a volte mi sono anche infuriata. Ora invece mi trovo a dirigerlo e non le nascondo che sono emozionata, ma nella vita ho capito che senza emozione non si va da nessuna parte”.

Temptation Island Vip, il primo falò "movimentato"

Rispetto alle coppie in gioco, Simona Ventura non si è sbilanciata per non influenzare i telespettatori: “Le posso dire che sono persone eterogenee, con fragilità diverse ma ribadisco che sono coppie che già conosciamo perché a prescindere dal nome ‘famoso’, rispecchiano tutte le situazioni che viviamo nella nostra quotidianità: quelle dei nostri amici, dei nostri vicini di casa e ovviamente le nostre”.

Una piccola anticipazione è arrivata solo sul primo falò: “E’ stato un falò movimentato. Io l’ho vissuto come un privilegio, perché non sono solo alla conduzione ma mi immedesimo nelle storie dei protagonisti, e sono anche una fedele spettatrice”, ha commentato ancora la conduttrice che alla domanda sulla possibilità di partecipare al reality da concorrente, ha replicato: “No guardi, come concorrente ho già dato”.

Qualche ora fa, infine, con una storia su Instagram, Simona Ventura ha svelato un frammento della puntata del programma che vede protagonista Valeria Marini ( di seguito, il video ).

E la curiosità su quanto accadrà nelle puntate cresce…