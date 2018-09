Temptation Vip, volano stoccate tra Stefano Bettarini e Simona Ventura

(Nel video in alto, l'incontro tra Simona Ventura e Stefano Bettarini)

Altro che coppie in gara, l'incontro/scontro più atteso di 'Temptation Island Vip' era quello tra la conduttrice Simona Ventura e l'ex marito Stefano Bettarini, concorrente insieme alla nuova giovane compagna Nicoletta Larini. E la ex coppia non ha tradito le aspettative.

Tra i due, legati dal 1998 al 2008 e genitori dei figli Niccolò e Giacomo, regna una serenità conquistata dopo anni turbolenti, ma durante la prima puntata del reality è stato inevitabile che i due si lanciassero qualche ironica frecciatina. Approdato sull'isola, Stefano ha salutato Simona con un abbraccio, un sorriso a quaranta denti e un pacifico "Ciao amore". Poi però è stata la volta di un simpatico botta e risposta, frutto della complicità tipica di chi si è amato per tanti anni. "Con gli addominali ho già dato", ha commentato la Ventura di fronte ai fisici statuati dei tentatori. E Bettarini non ha lasciato cadere la provocazione nel vuoto: "Adesso ti sei data alla panza", ha esclamato, probabilmente in riferimento al nuovo compagno di lei, l'imprenditore Gerò Carraro. E siamo certi che questo sia solo il primo round.

Giorni fa Simona ha così commentato la presenza dell'ex nel programma: "E' stata una scelta giusta (la conduzione, ndr) perché è accaduto qualcosa di inaspettato, bello anche per i miei figli". "Quando mi sono trovata al falò con Nicoletta - ha aggiunto - ho pensato: ‘ma proprio a me doveva capitare’? E' stata un’emozione molto forte". Pare, dunque, che 'Temptation' si sia rivelato l'occasione giusta per confermare ancora una volta che la famiglia allargata funziona.