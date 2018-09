Temptation Island Vip, Simona Ventura consola Nicoletta: "Io lo conosco Stefano, capisco le tue sofferenze"

(Nel video sopra le confidenze tra Simona Ventura e Nicoletta Larini)

Ennesima delusione per Nicoletta Larini, che proprio non accetta certi atteggiamenti del fidanzato Stefano Bettarini nei confronti delle single del villaggio e chiede un falò di confronto. Qui si confida con Simona Ventura, che davanti alle lacrime della ragazza si spoglia degli abiti della conduttrice e infila quelli dell'amica, seppur difficile, "paradossale" come spiega lei.

"Capisco le tue sofferenze - la consola Simona - I rapporti arrivano tante volte a un bivio, ci sono delle prove da superare e le storie vere le superano". Il dubbio di Nicoletta, però, è proprio questo.

"Io lo conosco Stefano - continua la conduttrice - ho avuto un matrimonio e due figli con lui. E' fatto così, cerca delle provocazioni, perché vuole che tu cresca in questo rapporto. Tu devi essere forte per te stessa, non devi farti forza su di lui. Hai 24 anni, una vita davanti, una famiglia meravigliosa, hai creato una casa di moda". Infine il ricordo della dolorosa vicenda del figlio Niccolò: "Io ho visto in che modo hai vissuto quella situazione in cui ci siamo ritrovati questa estate ed ero contenta che c'eri tu".

Tra le due un momento di grande commozione al falò, ma di Stefano neanche l'ombra.