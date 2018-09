Temptation Island Vip, Sossio senza freni con la single Sara: Ursula in lacrime

Nel villaggio dei fidanzati Sossio non si frena più. Il suo interesse per la single Sara ormai è evidente e tra i due è lei a pensare di più alla reazione di Ursula.

Parole importanti, baci, carezze e un ravvicinatissimo incontro in piscina mandano su tutte le furie la fidanzata dell'ex calciatore: "Siamo qui per avere delle risposte, ma sembra che lui le ha già trovate - tuona al falò con Simona Ventura - Sta corteggiando un'altra, vuole far nascere una nuova relazione e a me sta dando conferma dei dubbi che avevo. Dice a lei tutte cose che ha detto anche a me e nemmeno la conosce. Metto in dubbio tutto a questo punto".

Sossio, in effetti, non sembra avere dubbi e con Sara le intenzioni sono serie, tanto da dirsi pazzo di lei. Impossibile per Ursula, davanti a certe immagini e dichiarazioni, trattenere le lacrime: "Se lui ha già deciso e non prova più niente per me, ma prova qualcosa per un'altra donna deve andare via".