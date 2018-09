VIDEO | Temptation Island Vip: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si presentano

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono pronti per vivere l'esperienza di Temptation Island Vip. Le settimane che trascorreranno a distanza, a contatto con altri ragazzi e ragazze, saranno loro utili per capire in che direzione sta andando la loro relazione.

"Quando mi sono innamorato di Nicoletta non mi pesava la differenza d'età - ha esordito Bettarini - invece, in questo ultimo periodo, mi ritrovo più a fare da genitore che da compagno. Con Temptation Island spero di capire se accanto a me ho una ragazzina o una donna".

Anche Nicoletta ha le idee ben chiare: "Vorrei capire se la differenza d'età tra me e Stefano possa condizionare il futuro del nostro rapporto".