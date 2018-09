Temptation Island Vip | Bettarini si lascia sedurre, la fidanzata sconvolta: “Ho il vomito”

Il secondo appuntamento di Temptation Island Vip promette grandi colpi di scena ai telespettatori del programma che già nell’esordio hanno avuto modo di notare le dinamiche che contraddistinguono il rapporto tra i protagonisti, alcuni particolarmente inclini alle tentazioni dell’isola.

Dopo l’uscita di Fabio e Marcella Esposito, cinque sono le coppie in gioco: Valeria Marini con Patrick Baldassari; Stefano Bettarini e Nicoletta Larini; Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi; Sossio Aruta con Ursula Bennardo.

In attesa di assistere alla puntata in onda martedì 25 settembre in prima serata su Canale 5, su Instagram Simona Ventura ha dato un assaggio di quanto accadrà durante la serata e delle sorprese che potrebbero riservare i falò di confronto.

In particolare, è il rapporto tra il suo ex marito Stefano Bettarini e la compagna Nicoletta Larini - da lei stessa consolata nella prima puntata - ad essere oggetto del video “antipasto” pubblicato sul profilo della conduttrice.

Nicoletta chiede il falò di confronto: "Mi vergogno di Stefano"

Nelle immagini si vede un pimpante Bettarini lasciarsi coinvolgere dalle doti seduttive delle single tentatrici e la reazione sconvolta della fidanzata 24enne.

“Non riconosco Stefano Bettarini, io mi vergogno” sono le parole pronunciate dalla ragazza alla vista del suoi lui in atteggiamenti tutt’altro che irreprensibili: “E’ sopra di lui… è peggio del peggio ditemi che finita qua”.

“Ho il vomito, lo schifo. Portatemi al falò perché lo vado a prendere per le orecchie”, è poi la secca richiesta della ragazza, pronta a quanto pare a non passare sopra al comportamento dell’uomo che balla sinuoso in mare circondato da cotanta compagnia femminile.

Giordano chiede un falò anticipato

Un'altra anticipazione pubblicata sul profilo Instagram della conduttrice mostra Nilufar agitatissima dopo la richiesta del falò di confronto immediato da parte del fidanzato Giordano.

“Dopo quell’episodio qualcosa si è rotto”, aveva detto alla fine della scorsa puntata il ragazzo a proposito del comportamento tenuto dalla fidanzata durante il programma ‘Uomini e Donne’ grazie al quale si sono conosciuti: in arrivo l’atteso confronto, dunque, e le espressioni di Nilufar non promettono nulla di rassicurante…