Temptation, Andrea imbarazza Nathalie: "A casa non parli così di Alessia". E la conduttrice replica a tono

(In alto, un estratto video del falò tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti)

Un falò di fuoco ieri sera in prima serata su Canale 5 tra Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti. La showgirl e l'imprenditore si sono detti addio dopo tre anni d'amore ma, soprattutto, dopo essersi rinfacciati l'un l'altro la rabbia di una relazione che evidentemente era destinata a finire da tempo. A far scatenare la rete, però, sono state soprattutto alcune reazioni di Andrea.

"A casa non parli così di Alessia"

Ma andiamo con ordine. Una volta giunti al falò, è toccato per prima a Nathalie sottoporsi alla visione dei suoi filmati "compromettenti". Clip in cui la donna si lasciava andare a qualche ballo insieme ai tentatori. Ed è stato proprio questo atteggiamento a mandare su tutte le furie Andrea, che si è reso protagonista di una reazione molto rabbiosa, tanto da mettersi a gridare: “Già così hai chiuso, hai chiuso”, le ha urlato. Una reazione così forte che Nathalie ha girato lo sguardo verso Alessia stupida. E Andrea ci ha messo il carico: "Non guardare lei", ha proseguito.

E' stato in questo momento che è intervenuta la conduttrice. "Scusa Andrea non state voi due da soli, se lei vuole guardarmi può farlo". Nathalie si è mostrata accondiscente ad Alessia ed Andrea è sbottato: "Quando sei a casa non parli così di Alessia". Qui Marcuzzi ha invitato l'uomo a calmarsi: "Devi moderare i toni. Qui siete davanti a me. In quel momento sei stato molto aggressivo. Non sei elegante e comunque non importa ora". Lui ha chiesto scusa.

Andrea tradisce Nathalie con la tentatrice?

Il falò è andato avanti per altri minuti. Con la visione di filmati in cui Andrea si è lasciato andare ad atteggiamenti intimi con una tentatrice: i due sono anche finiti nella casa delle ragazze single (dove, come è noto, non esistono telecamere) e non è chiaro se sia scattato o meno un bacio. Ma poco importa: Nathalie decide a questo punto di alzarsi ed andarsene, ponendo fine al faò. "Non è il mio uomo, voglio allontanarmi da lui. Stavolta è finita per sempre", grida.

La love story è dunque arrivata al capolinea. Del resto già si erano lasciati per un breve periodo qualche tempo fa, proprio perché la relazione è sempre stata segnata sì da una grande passione ma anche da grande gelosia e discussioni che li hanno portati spesso ad allontanarsi. Hanno partecipato al programma con l'intenzione di decidere una volta per tutte se continuare a vivere insieme. E la risposta sembra essere arrivata.